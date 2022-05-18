Стала известна пара финала плей-офф за выход в АПЛ

«Ноттингем Форест» уступил «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа (первая игра – 2:1). Хозяева одержали победу благодаря серии пенальти 3:2.
Таким образом, «Форест» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу, где встретится 29 мая с «Хаддерсфилдом», который выбил «Лутон» (1:1,1:0). Победитель получит станет третьей командой, которая пополнит состав участников Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
В последний раз «Хаддерсфилд» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/2019.
По итогам нынешнего сезона «Хаддерсфилд» занял третье место в Чемпионшипе, набрав 82 очка.
«Ноттингем» крайний раз выступал в Премьер-лиге в сезоне-1998/1999. Этот сезон команда завершила на четвёртом месте с 80-ю очками.
Ранее в английскую Премьер-лигу вернулись «Фулхэм» и «Борнмут».
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