Федотов: игрок «Краснодара» начал пихать Москалёву — и это в 19 лет, а тот всё проглотил

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА.
«Хорошая работа Москалёва. Он упустил только момент с фолом Тарбы на Кривцове на 29-й минуте. Игрок «Краснодара» начал пихать арбитру — и это в 19 лет, а тот всё проглотил. Что касается момента с Ушаковым, то его правильно не удалили. Это жёлтая карточка, тут важно место попадания — голеностоп. Если бы в другое место попал — да, всё для красной карточки было бы. Оценка — 8,3», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Московский ЦСКА набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (46) находится на пятом месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 18 мая 2022
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