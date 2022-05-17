«Судьи игры «Спартака» и «Зенита» хотели всех обмануть». Как арбитры отработали 29-й тур

В РПЛ прошёл предпоследний, 29-й тур. Главным событием стал матч «Спартака» и «Зенита», результат которого предопределило спорное судейское решение в концовке. Но работа арбитров не была идеальной и в остальных играх.

Ниже — экспертиза Игоря Федотова по судейству в минувшем туре РПЛ.

«Сочи» — «Нижний Новгород» — 0:0

На 45-й минуте Левников показал жёлтую карточку Эннину за откидку мяча. На 47-й показал ему же вторую жёлтую за применение рук в борьбе за мяч. Эннин попал локтем — видно, что он идёт, хотя повторы не очень. А на 58-й минуте стоило назначить 11-метровый в ворота «Сочи»: Цаллагов выставлял руку в сторону, мяч попал в неё и ушёл вниз и вправо — контакт точно был.

VAR не полез в этот эпизод, так как у них не было доказательств — повторы плохие. Но со стороны Левникова это неназначенный 11-метровый удар и жёлтая карточка за срыв перспективной атаки. Оценка — 7,8.

«Уфа» — «Арсенал» — 2:1

По ключевым эпизодам: на 51-й минуте не показал вторую жёлтую карточку Костандинову за наступ на голеностоп соперника. Мешков был в хорошей позиции и продолжил игру, поэтому VAR не мог вмешаться. На 72-й минуте судья ошибочно наказал второй жёлтой карточкой Кангва. Его соперник не успел сыграть в мяч и попал по стопе, показывал, что ему больно — и Мешков на это повёлся. Стоило назначить штрафной в пользу гостей. Мешков считается работником РФС, отвечает за таланты: пускай объяснит молодым, почему он не показал карточку Костандинову и показал Кангва. Оценка — 7,4.

Виталий Мешков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Ростов» — «Химки» — 2:1

Безбородов провёл хорошую игру, ключевое решение было на 92-й минуте. После падения в штрафной площади «Химок» он разобрался и продолжил игру — игрок «Химок» первым сыграл в мяч, дальше было игровое столкновение. Из-за сложности момента оценка — 8,5, плюс отметил бы его скорость перед голом гостей на 90+.

«Локомотив» — «Динамо» — 3:3

Иванов хорошо отработал матч: правильно разбирался в эпизодах, по делу назначил 11-метровый в ворота «Локо» и управлял игрой. Как главный арбитр он отработал хорошо, в совокупности я ему поставил 8,5.

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:0

На 56-й минуте Амелин назначил 11-метровый удар и показал жёлтую карточку Семёнову. Его пригласили посмотреть момент на предмет прямой красной, но он решение не изменил — видимо, решил, что игрок слева мог вмешаться в эпизод. По делу же стоило показать прямую красную карточку, игрок гостей плохо пробил именно из-за задержки Семёнова. Оценка — 7,9.

«Ахмат» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Ахмат»

«Урал» — «Рубин» — 3:0

Хорошая игра для Карасёва. Отмечу решение VAR засчитать гол в ворота «Рубина», так как мяч полностью не пересёк линию ворот. А на 25-й минуте Карасёв не показал карточку игроку «Урала» за срыв перспективной атаки. Футболист «Рубина» прокидывал мяч в открытую зону. Оценка — 8,3.

«Спартак» — «Зенит» — 1:1

Гол Соболева в ворота «Зенита» засчитан по делу. Есть вопрос, почему Иванов полез в этот момент. Тут два варианта: либо звали на прямую красную, либо на нарушение в атаке. Да, это пропуск нарушения, но точно не красная карточка — скорее, жёлтая. А если звали смотреть фол в атаке, то это не оно — прошло 18 секунд, было больше шести передач, защитники сели назад. Его звали смотреть на красную, а не на фазу в атаке. Хотя Иванов должен был позвать смотреть на нарушение правил в атаке, а не на красную карточку.

Что касается 11-метрового, Кукуян просто выдумал пенальти. Селихов играл в мяч, потом было игровое столкновение. Вообще, Кукуян и Иванов — судьи этого матча — хотели всех обмануть, но у них ничего не получилось. Кукуян бегал с травмой, это видно — у него затейпирована нога, и затейпирована она профессионально. Вот он и не успел к этому моменту. Но когда он свистнул 11-метровый, Иванов не мог его позвать — пришлось бы отменять пенальти. Из двух зол они выбрали меньшее — назначили 11-метровый. Для судей было бы губительно отменить и гол «Зенита», и пенальти «Спартаку».



Также странно, что Дзюба зашёл в штрафную раньше пробития 11-метрового — формально надо было перебить. Почему-то Иванов в такой же момент (когда работал в поле в матче «Краснодара» и «Арсенала») заставил перебить, а тут просто промолчал. Кукуян же не видел этого, так как находился в отвратительной позиции. Зато потом обнимался с Семаком и целовался с Ваноли. Оценка — 7,8.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:0

Хорошая работа Москалёва. Он только упустил момент с фолом Тарбы на Кривцове на 29-й минуте. Игрок «Краснодара» начал арбитру пихать, и это в 19 лет, а тот всё проглотил. Что касается момента с Ушаковым, то его правильно не удалили в игре. Это жёлтая карточка, тут важно место попадания — голеностоп. Если бы в другое место попал — да, всё для красной карточки было бы. Оценка — 8,3.