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Никлас Зюле объяснил решение перейти из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию»

Никлас Зюле объяснил решение перейти из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию»
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Защитник «Баварии» и сборной Германии Никлас Зюле объяснил своё решение перейти в дортмундскую «Боруссию».

«Конечно, я верю, что смогу завоевать трофеи с «Боруссией». Я принял решение о переходе с полной уверенностью. Я убеждён, что мы будем бороться за чемпионство в Бундеслиге.

Почему выбрал «Боруссию»? Я сказал агенту, что если клубу удастся убедить меня в своём проекте, то мне всё равно, смогу ли я зарабатывать больше в другом месте. Я знаю, что как футболист я уже заработал достаточно денег, чтобы не беспокоиться о своей жизни», — приводит слова Зюле Bayern & Germany.

Напомним, контракт 26-летнего немецкого футболиста со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.

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