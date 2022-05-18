Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: возможный уход Языджи из ЦСКА? Не велика потеря — лидером его видели пять туров

Широков: возможный уход Языджи из ЦСКА? Не велика потеря — лидером его видели пять туров
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном уходе полузащитника Юсуфа Языджи из московского клуба.

«Не велика потеря. Лидером его видели первые пять туров, а следующие пять туров не подтвердили его лидерство. Надо крепко подумать, нужен ли такой футболист», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
«Зря паспорт дали». Широков — о возможном уходе Фернандеса из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022