Широков: возможный уход Языджи из ЦСКА? Не велика потеря — лидером его видели пять туров

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном уходе полузащитника Юсуфа Языджи из московского клуба.
«Не велика потеря. Лидером его видели первые пять туров, а следующие пять туров не подтвердили его лидерство. Надо крепко подумать, нужен ли такой футболист», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 18 мая 2022
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