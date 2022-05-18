«Эвертон» хочет как можно скорее расстаться с Деле Алли

«Эвертон» планирует расстаться с полузащитником Деле Алли до того, как активируются бонусы по дополнительным выплатам его предыдущему клубу, «Тоттенхэму». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, ливерпульский клуб готов продать игрока за € 25 млн. По мнению руководства «Эвертона», 26-летний полузащитник не оправдал ожиданий, которые возлагались на него при подписании контракта.
В соглашении футболиста есть условия, после выполнения которых «Эвертон» будет обязан выплатить «Тоттенхэму» дополнительные € 25 млн. Клуб из Ливерпуля хочет этого избежать.
В этом сезоне Деле Алли провёл за «Эвертон» девять матчей в английской Премьер-лиге и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 22 млн.
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