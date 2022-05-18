«Пути назад нет, терпение кончилось». Симеоне подаст в суд на бывшую жену

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне решил подать в суд на бывшую жену Каролину Бальдини, сообщает La Nacion.



Причиной такого решения стало выступление экс-супруги аргентинского специалиста на телевидении, в котором она рассказала о семье и подробностях расставания с бывшим мужем.



«Я устал от того, что она рассказывает во всеуслышание. Она прекрасно знает, что я никогда не говорил о том, что произошло, и о том, какой ущерб это причинило. Но она продолжает говорить, как будто никто ничего не помнит. Я устал пытаться заботиться о своих детях и защищать их от всего этого. Пути назад нет. Она нарушила прочный семейный кодекс, моё терпение кончилось», — отметил Симеоне.



Напомним, Симеоне и Бальдини были женаты с 1994 по 2014 год. У пары есть трое общих детей.

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