Пабло Сарабия не исключает, что может вернуться в «ПСЖ»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Пабло Сарабия, права на которого принадлежат «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем в парижском клубе.
«До сих пор я не думал об этом. Надеюсь, через несколько недель настанет время сосредоточиться на играх национальной сборной. После этого мы сядем и посмотрим, какой вариант лучше для «ПСЖ» и для меня.
Я очень благодарен спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, который всегда был честен со мной, и, что бы мы ни решили, между нами не будет разногласий.
После прихода в клуб я провёл 79 матчей за два сезона. В конце концов, у меня была своя роль – я забивал голы и делал результативные передачи, когда получал игровое время. У меня ещё не было времени подумать о лучшем варианте. Когда игры сборной закончатся, если мне конечно посчастливится в неё попасть, мы сядем и посмотрим, какие есть варианты и какой из них будет лучшим для моей главной цели – сыграть на Чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Сарабии Marca.
- 18 мая 2022
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