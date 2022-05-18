FFF потребовала от Гейе объяснений после отказа играть за «ПСЖ» в форме с ЛГБТ-символикой

Национальный совет по этике Федерации футбола Франции (CNE FFF) потребовал, чтобы полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе объяснил отказ от участия в акции поддержки ЛГБТ-сообщества.
Напомним, футболист отказался играть в футболке с радужным номером в матче французской Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). Игроки «ПСЖ» выступали в специальной форме в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией, который отмечается 17 мая.
«Отсутствие игрока в матче с «Монпелье» широко интерпретируется как отказ от участия в акции, целью которой является повышение осведомлённости и борьба с дискриминацией. Есть два варианта: либо эти предположения необоснованны, и мы просим Гейе немедленно высказаться, чтобы распространение ложной информации прекратилось, либо эти слухи верны. В таком случае просим игрока осознать масштаб его жеста и допущенную очень серьёзную ошибку.
Отказываясь от участия в коллективной акции, игрок фактически подтверждает дискриминационное поведение в отношении ЛГБТ-сообщества. Надеемся, что это послание заставит игрока осознать необходимость прояснения ситуации или её исправления, в зависимости от обстоятельств», — говорится в заявлении организации, текст которого приводит L'Équipe.
- 18 мая 2022
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
15:52
-
15:50
-
15:47
-
15:37
-
15:36
-
15:26
-
15:13
-
15:04
-
14:55
-
14:44
-
14:44
-
14:42
-
14:31
-
14:22
-
14:21
-
14:18
-
13:59
-
13:54
-
13:39
-
13:36
-
13:34
-
13:16
-
13:10
-
13:03
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:45
-
12:39
-
12:32