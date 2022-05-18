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FFF потребовала от Гейе объяснений после отказа играть за «ПСЖ» в форме с ЛГБТ-символикой

FFF потребовала от Гейе объяснений после отказа играть за «ПСЖ» в форме с ЛГБТ-символикой
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Национальный совет по этике Федерации футбола Франции (CNE FFF) потребовал, чтобы полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе объяснил отказ от участия в акции поддержки ЛГБТ-сообщества.

Напомним, футболист отказался играть в футболке с радужным номером в матче французской Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). Игроки «ПСЖ» выступали в специальной форме в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией, который отмечается 17 мая.

«Отсутствие игрока в матче с «Монпелье» широко интерпретируется как отказ от участия в акции, целью которой является повышение осведомлённости и борьба с дискриминацией. Есть два варианта: либо эти предположения необоснованны, и мы просим Гейе немедленно высказаться, чтобы распространение ложной информации прекратилось, либо эти слухи верны. В таком случае просим игрока осознать масштаб его жеста и допущенную очень серьёзную ошибку.

Отказываясь от участия в коллективной акции, игрок фактически подтверждает дискриминационное поведение в отношении ЛГБТ-сообщества. Надеемся, что это послание заставит игрока осознать необходимость прояснения ситуации или её исправления, в зависимости от обстоятельств», — говорится в заявлении организации, текст которого приводит L'Équipe.

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