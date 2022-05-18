Матип: обыграть «Вулверхэмптон» будет трудно, если «Ливерпуль» станет думать о чём-то ещё

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ.



«Выиграть в матче с «Вулверхэмптоном» будет достаточно сложно, и если наши головы будут забиты чем-то ещё, испытание станет только труднее. Мы можем следить только за своей игрой. Мы должны полностью сосредоточиться на матче с «Вулверхэмптоном» — это единственное, что зависит от нас. Мы будем стараться изо всех сил и попытаемся сделать эту борьбу максимально захватывающей», — приводит слова Матипа пресс-служба «Ливерпуля».



Возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 37 туров «Манчестер Сити», набравший 90 очков. Шансы на титул сохраняет и «Ливерпуль», в активе которого 89 очков. В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», а «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном». Обе встречи пройдут 22 мая и начнутся одновременно — в 18:00 мск.