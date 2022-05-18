В мужской и женской футбольных сборных США договорились о равной оплате труда

Федерация футбола США сообщила о подписании коллективного договора для мужской и женской сборных и уравнивании призовых за выступление на всех соревнованиях, включая чемпионаты мира.
«Два коллективных договора, которые действуют до 2028 года, обеспечивают равную оплату за счёт идентичных экономических условий. В соответствии с этими соглашениями Федерация футбола США становится первой федерацией в мире, уравнявшей призовые, присуждаемые женской и мужской национальным сборным США за участие в чемпионатах мира», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола США.
Ранее было достигнуто мировое соглашение с женской сборной США по поводу размера оплаты труда футболисток национальной команды. По информации источника, несколько десятков действующих и экс-игроков женской сборной США получат по этому соглашению $ 24 млн (€ 24,5 млн).
В 2019 году американский профсоюз футболисток подал в адрес Федерации футбола США иск о гендерной дискриминации из-за несоответствия зарплат в мужской и женской сборных США по футболу.
- 18 мая 2022
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