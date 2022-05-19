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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: видео серии пенальти в финале Лиги Европы

«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: видео серии пенальти в финале Лиги Европы
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В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.

В серии пенальти лучше себя проявили футболисты немецкого клуба, реализовавшие все пять своих попыток против четырёх у «Рейнджерс». Единственный, кто не реализовал свою попытку у шотландцев — Аарон Рэмси.

Обслуживала встречу словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Ему помогали ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.

Напомним, что «Айнтрахт» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА.

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