В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.

В серии пенальти лучше себя проявили футболисты немецкого клуба, реализовавшие все пять своих попыток против четырёх у «Рейнджерс». Единственный, кто не реализовал свою попытку у шотландцев — Аарон Рэмси.

Обслуживала встречу словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. Ему помогали ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Срджан Йованович.

Напомним, что «Айнтрахт» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА.