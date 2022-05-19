Тренер «Рейнджерс» ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в финале ЛЕ

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта» (1:1, 4:5 пен.).
«Я очень разочарован. Мы были близки к победе. В конце концов, пенальти — это лотерея. Игроки выложились полностью, но игра была очень напряжённой. Я сказал игрокам, что очень горжусь ими. Мы были близки к тому, чтобы выиграть трофей. Теперь нам нужно смотреть вперёд, это трудно, но мы должны. Надо начать всё сначала. Мы будем усердно работать и развиваться», — цитирует ван Бронкхорста BBC со ссылкой на BT Sport.
Напомним, счёт в матче был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.
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