Джанлуиджи Доннарумма – лучший голкипер сезона в Лиге 1

Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером сезона-2021/2022 Лиги 1, сообщает пресс-служба чемпионата Франции.



Сообщается, что в гонке за премию итальянец обошёл голкипера «Марселя» Антони Лопеша, Альбана Лафона из «Нанта» и Вальтера Бенитеса из «Ниццы». В прошлом же году одноклубник Донеаруммы Келйор Навас стал лучшим голкипером сезона в Лиге 1.



Ранее 23-летний Доннарумма заявил, что «ПСЖ» будет нужно сделать выбор между ним и Навасом. Итальянский вратарь перешёл в стан парижан перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах вратарь пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл «на ноль».

Соглашение между Доннаруммой и «ПСЖ» истекает в 2026 году, с Навасом — в 2024 году.