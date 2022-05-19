Джанлуиджи Доннарумма – лучший голкипер сезона в Лиге 1
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Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером сезона-2021/2022 Лиги 1, сообщает пресс-служба чемпионата Франции.
Сообщается, что в гонке за премию итальянец обошёл голкипера «Марселя» Антони Лопеша, Альбана Лафона из «Нанта» и Вальтера Бенитеса из «Ниццы». В прошлом же году одноклубник Донеаруммы Келйор Навас стал лучшим голкипером сезона в Лиге 1.
Ранее 23-летний Доннарумма заявил, что «ПСЖ» будет нужно сделать выбор между ним и Навасом. Итальянский вратарь перешёл в стан парижан перед стартом нынешнего сезона. В 23 матчах вратарь пропустил 23 мяча и восемь раз сыграл «на ноль».
Соглашение между Доннаруммой и «ПСЖ» истекает в 2026 году, с Навасом — в 2024 году.
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