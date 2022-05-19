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Модрич — о «Реале»: это мой дом, я чувствую себя счастливым

Модрич — о «Реале»: это мой дом, я чувствую себя счастливым
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Хорватский полузащитник Лука Модрич рассказал об отношении к «Реалу».

«Я знаю, что люди из «Реала» любят меня, это невероятно, и я очень благодарен за эту любовь. В каждой игре я стараюсь делать всё возможное, чтобы отплатить эту любовь. Для меня «Реал» – это всё, это мой дом, я чувствую себя счастливым. В такие моменты я очень счастлив, я просто один из болельщиков «Реала». Это на всю жизнь», — цитирует Модрича Marca.

Хорватский полузащитник перешёл в «Реал» из английского «Тоттенхэм Хотспур» в августе 2012 года за € 35 млн. В текущем сезоне Модрич провёл за «сливочных» 43 матча во всех турнирах, забив 3 гола, а также отдав 12 результативных передач.

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