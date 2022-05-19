Модрич — о «Реале»: это мой дом, я чувствую себя счастливым

Хорватский полузащитник Лука Модрич рассказал об отношении к «Реалу».
«Я знаю, что люди из «Реала» любят меня, это невероятно, и я очень благодарен за эту любовь. В каждой игре я стараюсь делать всё возможное, чтобы отплатить эту любовь. Для меня «Реал» – это всё, это мой дом, я чувствую себя счастливым. В такие моменты я очень счастлив, я просто один из болельщиков «Реала». Это на всю жизнь», — цитирует Модрича Marca.
Хорватский полузащитник перешёл в «Реал» из английского «Тоттенхэм Хотспур» в августе 2012 года за € 35 млн. В текущем сезоне Модрич провёл за «сливочных» 43 матча во всех турнирах, забив 3 гола, а также отдав 12 результативных передач.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 мая 2022
-
04:34
-
04:33
-
04:08
-
04:00
-
03:43
-
03:40
-
03:21
-
03:18
-
02:57
-
02:54
-
02:33
-
02:25
-
02:12
-
01:59
-
01:51
-
01:34
-
01:31
-
01:23
-
01:20
-
01:11
-
01:11
-
00:57
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:27
-
00:03
- 18 мая 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:29
-
23:23