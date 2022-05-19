Кевин Трапп – о победе в ЛЕ: я всё ещё не могу отдышаться

Немецкий голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 над «Рейнджерс». Команда победила в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.



«Невероятное чувство. Я всё ещё не могу отдышаться. Я считаю, что это восхитительный момент для нас, для Франкфурта, для нашего региона и для всей Германии. Так здорово, что мы смогли поблагодарить болельщиков.



Мы верили, что можем это сделать, но пришлось очень трудно. Мы не думали сдаваться и не теряли веры. Это самый невероятный опыт в моей карьере. Я не герой матча. Герои — вся наша команда. Это победа не кого-то одного, это победа всей команды», — приводит слова Траппа пресс-служба УЕФА.