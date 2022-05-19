Тренер «Айнтрахта»: у меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, 5:4 пен.) в финале Лиги Европы.



«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я не заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома», — цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.

Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба Джо Арибо. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.