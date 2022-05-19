Экс-тренер «Динамо» Силкин считает, что в игре Захаряна наступил спад

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике бело-голубых Арсене Захаряне.
«Когда игрок начинает, у него вагон эмоций. Поэтому порой он прыгает выше головы. Зимой «Динамо» разобрали по косточкам, и к Захаряну стали относиться по-другому. Его знают, в некоторых моментах провоцируют. Он начинает злиться. А в такие моменты у Арсена мало что получается. Вот и противоядие. Поэтому результативность немного упала», — цитирует Силкина «RT на русском».
Захарян является воспитанником «Динамо». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Захарян сыграл в 28 матчах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
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