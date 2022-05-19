Яковлев: при Карпине некоторые иностранцы платили $ 5-10 тыс. штрафа из-за лишнего веса

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий в казахстанском «Кызыл-Жаре», рассказал о контроле веса в стане красно-белых при Валерии Карпине.

«Были ли у меня проблемы с лишним весом при Карпине? Изредка и небольшие: может, граммов 500-600 лишних. И то я быстро исправлялся. Обходился без штрафов, тем более зарплата была маленькая.

Кто и сколько был должен за лишний вес по итогам сбора, сообщала таблица в массажной комнате. Некоторые иностранцы приносили по $ 5-10 тыс. штрафа. При этом в первые два дня сборов нам давали время привести себя в порядок. Есть много проверенных способов быстро скинуть: идёшь утром под холодный душ — и сто процентов минус 350-400 граммов. Издевательство над организмом, конечно, это неправильно — но уж как было, к взвешиваниям подходили строго. Многие из-за этой сгонки слабели на тренировках», — цитирует Яковлева Sport24.