Яковлев: при Карпине некоторые иностранцы платили $ 5-10 тыс. штрафа из-за лишнего веса

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий в казахстанском «Кызыл-Жаре», рассказал о контроле веса в стане красно-белых при Валерии Карпине.
«Были ли у меня проблемы с лишним весом при Карпине? Изредка и небольшие: может, граммов 500-600 лишних. И то я быстро исправлялся. Обходился без штрафов, тем более зарплата была маленькая.
Кто и сколько был должен за лишний вес по итогам сбора, сообщала таблица в массажной комнате. Некоторые иностранцы приносили по $ 5-10 тыс. штрафа. При этом в первые два дня сборов нам давали время привести себя в порядок. Есть много проверенных способов быстро скинуть: идёшь утром под холодный душ — и сто процентов минус 350-400 граммов. Издевательство над организмом, конечно, это неправильно — но уж как было, к взвешиваниям подходили строго. Многие из-за этой сгонки слабели на тренировках», — цитирует Яковлева Sport24.
- 19 мая 2022
-
10:44
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:24
-
10:11
-
09:58
-
09:52
-
09:43
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:00
-
08:55
-
08:34
-
08:30
-
08:13
-
07:22
-
06:29
-
04:34
-
04:33
-
04:08
-
04:00
-
03:43
-
03:40
-
03:21
-
03:18
-
02:57
-
02:54
-
02:33
-
02:25
-
02:12
-
01:59
-
01:51