Соболев догнал Карпина по голам за «Спартак» в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился забитым мячом в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Этот гол стал для футболиста 25-м в составе московского клуба в чемпионате России.

Примечательно, что по 25 голов за «Спартак» во внутреннем чемпионате также забивали Валерий Карпин, Юра Мовсисян и Зе Луиш. На один гол больше у Артёма Дзюбы (26).

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).