Кузнецов — о приостановке карьеры Фернандеса: его имя войдёт в историю ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение защитника армейцев Марио Фернандеса о приостановке карьеры.

«Приостанавливать карьеру — это его решение. Мы же не можем ему диктовать. Если он чувствует, что не тянет или насытился футболом, нужно принимать это решение. Значит, есть основания. Если он посчитает нужным — вернётся. Бывают периоды, особенно в конце карьеры, когда нужно брать паузу. Он же едет не играть в футбол в Бразилию. Если решит возобновить карьеру, молодец. Но, с другой стороны, нужен ли он будет ЦСКА потом? На его место сразу будут искать достойную замену.



Всегда, когда человек отдаёт определённое количество времени, тем более 10 лет, это человек, который прикипел к клубу, отдавал всё, что у него было. Его имя войдёт в историю ЦСКА. Со всей своей искренностью он отдавался футболу, сколько травм получил! Марио не жалел себя для болельщиков, для результата», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.