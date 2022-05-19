«Не почувствовал отцовского доверия». Яковлев объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий в казахстанском «Кызыл-Жаре», рассказал, почему ему не удалось проявить себя в стане красно-белых.
«Что помешало проявить себя в «Спартаке»? Начал я здорово, приносил пользу. На следующий сезон не играл, уехал в Самару за практикой — и опять играл, нравился Тарханову, помог не вылететь, стал лучшим молодым футболистом России. В этом статусе отправился на сборы «Спартака» и вообще не играл.
Сбавил требования к себе? Тогда бы я и в «Крыльях» не заиграл. Наверное, не почувствовал в «Спартаке» такого отцовского доверия — без него молодому труднее в большом клубе. Вот в Самаре вокруг меня словно была семья», — цитирует Яковлева Sport24.
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