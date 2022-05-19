Круговой: главный момент сезона — 7:1 со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Данил Круговой назвал самый запоминающийся для себя момент сезона-2021/2022 в составе сине-бело-голубых, а также высказался о мотивации на заключительные матчи чемпионата России.

«Главный момент сезона? Со «Спартаком» дома, когда 7:1 выиграли.

Изменилось ли что-то после завоевания чемпионства? Нет, не снизил к себе требований. У нас остался последний матч с качественным соперником. Им нужны очки, а мы хотим показать хороший футбол и добиться победы.

Видел ли я ролик с юной поклонницей, которая хочет мою футболку? Да, меня тронуло это видео, и я уже попросил, чтобы связались с этой девочкой, чтобы она приехала на базу и я подарил ей свою футболку», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: