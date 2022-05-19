Стало известно, кто из «Зенита-2» вызван в основную команду перед игрой с «Нижним»

Пресс-служба академии «Зенита» сообщила имена игроков, которые были вызваны из «Зенита-2» в основную команду в преддверии матча 30-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«19 мая футболисты сине-бело-голубых собрались на базе в Удельном парке. Владислав Масальский, Илья Вахания, Дмитрий Сергеев, Михаил Черномырдин, Кирилл Фатеев, Кирилл Столбов и Роман Ногтев принимают участие в тренировочных занятиях с командой Сергея Богдановича Семака», — написала пресс-служба академии «Зенита» в своём телеграм-канале.

Напомним, матч заключительного тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» пройдёт в субботу, 21 мая, в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).