Бабаев заявил, что Хачатурянц не объявил клубам о своём уходе с поста президента РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе главы Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца со своего поста.
«Ашот Рафаилович Хачатурянц не объявлял, что уходит, этот вопрос вообще не поднимался», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022. Отмечалось, что функционер продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.
Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
- 19 мая 2022
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