В ЦСКА рассказали, как относятся к созданию Кубка лиги

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как в армейском клубе относятся к возможному созданию Кубка лиги.

«Какая позиция ЦСКА? Мы её уже озвучивали. Мы — один из клубов, что были против расширения.

Кубок лиги обсуждался, сформирована рабочая группа. На мой взгляд, очень интересный проект в силу известных обстоятельств, отсутствия еврокубков. Надеюсь, у нас получится. Этот вопрос не может обсуждаться без учёта возможной реформы, изменений структуры чемпионата, о которых мы говорили. Есть календарь, нужно учитывать любые изменения.

Я однозначно поддерживаю внедрение Кубка лиги. При расширении внедрить Кубок лиги будет гораздо сложнее, потому что не будет хватать слотов, увеличится количество игровых дней. Либо это придётся делать за счёт существенного сокращения, что может повлиять на привлекательность», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.