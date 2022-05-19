«Жаль, что «Спартак» отпускает его на волю». Каррера — о возможном уходе Бакаева в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Для меня Бакаев — очень качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» просто отпускает его на волю, тем более в команду принципиального соперника», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».



25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.