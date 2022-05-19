«Жаль, что «Спартак» отпускает его на волю». Каррера — о возможном уходе Бакаева в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Для меня Бакаев — очень качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» просто отпускает его на волю, тем более в команду принципиального соперника», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев летом на правах свободного агента перейдёт в «Зенит».
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 25 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился пятью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
- 19 мая 2022
-
16:59
-
16:40
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:13
-
16:13
-
16:05
-
16:03
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:35
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:56
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:28
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
13:58
-
13:53