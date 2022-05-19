«Ман Сити» хочет за счёт продажи Жезуса в «Арсенал» отбить стоимость трансфера Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может летом сменить команду. В услугах 25-летнего бразильца заинтересован «Арсенал», сообщает ESPN.



По информации источника, «горожане» запросили £ 55 млн (€ 64,9 млн) в качестве компенсации за уход бразильца. «Арсенал» не готов платить такую сумму за форварда, поэтому рассчитывает на снижение цены. Отмечается, что «Ман Сити» запросил столько, чтобы компенсировать часть средств, заплаченных дортмундской «Боруссии» за нападающего Эрлинга Холанда.



Ранее агент Жезуса Марсело Петтинати заявил, что им нравится проект «канониров». Жезус стал игроком «Манчестер Сити» по ходу сезона-2016/2017. В текущей кампании нападающий в 40 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между Жезусом и «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.

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