Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг будет следить за игрой с «Кристал Пэлас», но не сможет выбрать состав на матч

Тен Хаг будет следить за игрой с «Кристал Пэлас», но не сможет выбрать состав на матч
Комментарии

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который летом возглавит «Манчестер Юнайтед», посетит игру 30-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», которая состоится 22 мая. Об этом сообщает The Guardian.

Голландец проводил встречи и беседы с боссами клуба на этой неделе, но стороны решили, что голландец не будет участвовать в подготовке или отборе игроков на заключительный матч Премьер-лиги, который будет контролироваться Ральфом Рангником.

Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ», а также будет параллельно возглавлять сборную Австрии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022