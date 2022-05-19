Тен Хаг будет следить за игрой с «Кристал Пэлас», но не сможет выбрать состав на матч

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который летом возглавит «Манчестер Юнайтед», посетит игру 30-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», которая состоится 22 мая. Об этом сообщает The Guardian.
Голландец проводил встречи и беседы с боссами клуба на этой неделе, но стороны решили, что голландец не будет участвовать в подготовке или отборе игроков на заключительный матч Премьер-лиги, который будет контролироваться Ральфом Рангником.
Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ», а также будет параллельно возглавлять сборную Австрии.
- 19 мая 2022
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