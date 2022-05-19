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Антонио Рюдигер попрощался с персоналом лондонской больницы

Антонио Рюдигер попрощался с персоналом лондонской больницы
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер попрощался с персоналом одной из лондонских больниц. Об этом сообщает Низзаро Кинсало в своей социальной сети.

Немец 10 мая, заключил соглашение со «сливочными». Контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2026 года. Рюдигер присоединится к «Реалу» в начале следующего сезона. Отмечается, что зарплата защитника составит € 9-10 млн в год. Также для немца предусмотрен подписной бонус.

Рюдигер уже прошёл медицинское обследование для перехода в «Реал». В контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн.

Ожидается, что «Реал» объявит о переходе футболиста после финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рюдигер принял участие в 31 матче, в котором забил три гола и отдал две результативные передачи.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?

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