Олич: ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле этого не видно

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о результатах клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно. Игра и результат оставляют желать лучшего. В таком случае всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», — цитируют Олича «Известия».



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В заключительном туре нынешнего розыгрыша соревнований московский ЦСКА сыграет «Ростовом». Встреча состоится 21 маяв 17:00 мск.