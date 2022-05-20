«Челси» выиграл лишь в одном из шести последних матчей

«Челси» смог одержать всего одну победу за шесть последних встреч. Сегодня, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Лестер». Команды победителя не выявили — финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.



С 28 апреля у «пенсионеров» три ничейных исхода и одно поражение в чемпионате Англии, а также проигрыш «Ливерпулю» (0:0, 5:6 пен.) в финале Кубка Англии. Единственная победа – над «Лидсом» (3:0) в английской Премьер-лиге.



Ранее стало известно, что Владелец «Челси» Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали все юридические формальности, необходимые для продажи клуба. По данным источника, юристы Абрамовича и правительства договорились по вопросу долга клуба в размере € 2 миллиарда перед российским функционером.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года: