Шерингем: «Манчестер Юнайтед» нужно строить игру вокруг Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что «красным дьяволам» нужно строить игру вокруг Криштиану Роналду.
«Думаю, «МЮ» нужно взять как минимум двух центральных нападающих. Если в команде останется только Роналду, нужно иметь как минимум трёх способных нападающих. Я знаю, что там есть Рэшфорд, но нужны ещё двое. Есть очевидный вариант с Кейном из «Тоттенхэма». На месте «МЮ» я бы разбил копилку и купил его. Но вопрос в том, захочет ли переходить сам Гарри, учитывая последний сезон. Впрочем, футболистам сложно отказать «МЮ», ведь это огромный и прекрасный клуб.
Называть Роналду проблемой для «МЮ» слишком грубо. Нужно менять игровой стиль, если у тебя в составе Криштиану, потому что даже сейчас он не чистая «девятка». Роналду невероятно талантлив, нужно строить вокруг него игру и снабжать его мячом. Это лучший способ чего-то добиться», — цитирует Шерингема Manchester Evening News.
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