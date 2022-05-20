Дубль Халка помог «Атлетико Минейро» выйти в плей-офф Кубка Либертадорес

Завершился матч пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» принимал «Индепендьенте дель Валье». Встреча прошла в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Атлетико Минейро» дубль оформил нападающий Халк, который известен российским болельщикам по выступлению за «Зенит». Ещё один гол за клуб забил Савио Морейра. Единственный гол за «Индепендьенте дель Валье» забил Вильян Варгас.

Таким образом «Атлетико Минейро» продлил серию без поражений до пяти матчей (3 победы и 2 ничьи) и возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков. Команда гарантировала себе место в плей-офф турнира.

«Индепендьенте дель Валье» находится на третье строчке турнирного зачёта, записав в свой актив 5 очков.