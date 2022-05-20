Адольфо Гайч: в ЦСКА хотят, чтобы я вернулся. Было бы неплохо поиграть с Карраскалем

23-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», рассказал, что руководство московского ЦСКА, которому принадлежит футболист, выступило с предложением остаться в составе красно-синих в следующем сезоне.
«Я бы не стал исключать возвращения в Аргентину. «Сан-Лоренцо» – это мой дом, и я знаю, что не могу закрыть дверь в том месте, где я многого достиг. Я всё ещё хочу приносить радость людям, поэтому приоритет всегда будет у «Сан-Лоренцо».
В ЦСКА хотят, чтобы я вернулся и остался в клубе. Если я вернусь, то стану партнёром по команде Хорхе Карраскаля. Я ещё не разговаривал с Хорхе, но думаю, что было бы неплохо поиграть с ним.
Возвращение в состав сборной? Национальная команда была для меня особенной и навсегда останется таковой. Когда у меня были не лучшие времена в клубах, национальная сборная всегда была моим оружием и местом демонстрации моих способностей – там я всегда чувствовал себя как дома», — приводит слова Гайча Ole.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 26 матчах за «Уэску» во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 4 млн.
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