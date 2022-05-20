Тухель: мы в очередной раз не получили то, что заслуживаем

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Лестер Сити» (1:1).
«Сегодня мы играли лучше и заслужили эту победу. Команда не позволяла создавать моменты у своих ворот и пропустила гол только из-за пределов штрафной площади.
Мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть, и не позволяли «Лестеру» опасно контратаковать. Я доволен нашей игрой. Но мы в очередной раз не получили то, что заслужили.
Гол в исполнении флангового защитника после передачи от крайнего защитника и принёс нам одно очко в матче», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча.
Вчера, 19 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в перенесённом матче 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Лестер». Победителя команды не выявили — финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.
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