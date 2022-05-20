Аршавин прокомментировал будущее Михайлова, который играл за «Шальке»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал будущее молодого полузащитника «сине-бело-голубых» Ярослава Михайлова, который играл в «Шальке-04» на правах годичной аренды.

«Всё будет зависеть от частного случая. Мы бы хотели, чтобы наши футболисты напрямую попадали в главную команду, но уровень конкуренции в основном составе очень высокий. Именно поэтому путь Михайлова, Кравцова, Хотулёва, Васильева, Щетинина, Гойло и других тоже продуктивен — это всё показатель эффективности академии «Зенита».

Ярослав начнёт сборы после возвращения с главной командой, а дальше всё будет зависеть от него и от того, что скажет Сергей Богданович и сколько будет готов предоставить ему игрового времени в следующем сезоне. Если мало, то уйдёт в аренду либо будет играть по надобности, чтобы получать практику. В «Зените-2» он не останется», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.