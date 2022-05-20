Мухин заявил, что мечтает сыграть в одной команде с Погба, Де Брёйне или Канте

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде.
«С каким футболистом мечтал бы сыграть в одной команде? С Погба, наверное. Или, может быть, с Де Брёйне даже. И с Канте, например. Он отбирает, бегает, отдаёт. Де Брейне тоже может отдать скрытый пас, забить. Можно отдыхать с ними (улыбается)», — сказал Мухин в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
Напомним, Максим Мухин стал игроком ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Локомотива». В составе армейцев он провёл 28 матчей и не отметился результативными действиями.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 20 мая 2022
-
11:14
-
11:00
-
10:57
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
09:55
-
09:38
-
09:34
-
08:57
-
08:49
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
07:55
-
07:16
-
06:35
-
06:24
-
04:37
-
04:24
-
04:09
-
03:55
-
03:33
-
03:24
-
03:19
-
02:59
-
02:58
-
02:36
-
02:33
-
02:17
-
02:11
-
01:52
-
01:38
-
01:37
-
01:25