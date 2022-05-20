Мухин заявил, что мечтает сыграть в одной команде с Погба, Де Брёйне или Канте

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде.

«С каким футболистом мечтал бы сыграть в одной команде? С Погба, наверное. Или, может быть, с Де Брёйне даже. И с Канте, например. Он отбирает, бегает, отдаёт. Де Брейне тоже может отдать скрытый пас, забить. Можно отдыхать с ними (улыбается)», — сказал Мухин в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, Максим Мухин стал игроком ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Локомотива». В составе армейцев он провёл 28 матчей и не отметился результативными действиями.

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».