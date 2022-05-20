Широков — о «Рубин» — «Уфа»: матч за место в РПЛ. В хоккее это называется зелёным дерби

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» сыграет с «Уфой».
«В большей степени матч на выживание. В хоккее это называется зелёным дерби. Здесь, может быть, то же самое. Я не знаю, в футболе есть такое или нет. Там не помню, какой основной цвет. Соседние регионы. Для них важно друг другу не уступить. А здесь получается матч за место в РПЛ. Должно быть интересно! Интересным он будет за счёт интриги. Вряд ли футбол там получится какой-то, исходя из того, во что команды играют. Но интрига — уже хорошо, чтобы напрямую не вылететь. Лучше сыграть со «СКА- Хабаровск», чем вылететь напрямую», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, матчи заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут 21 мая. Они стартуют в 17:00 мск.
- 20 мая 2022
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