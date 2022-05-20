Президент «Урала» Иванов: мы хотели бы продлить аренду Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна, права на которого принадлежат ЦСКА.
«От нас не зависит будущее Ильи, мы выходили на ЦСКА с запросом, они нам не ответили ещё, ждут окончания сезона, когда всё станет ясно. Конечно, мы бы хотели продлить аренду Помазуна, но пока нет никаких данных, в конце сезона будем знать точно, сейчас пока что не знаем», – цитирует Иванова Metaratings.
Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. Летом 2020-го 24-летний голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале 2021-го армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем. «Урал» вновь взял Помазуна в аренду на сезон-2021/2022. В нынешнем сезоне вратарь провёл 25 матчей, в которых восемь раз сыграл «на ноль».
- 20 мая 2022
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