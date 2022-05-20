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Аршавин, Аленичев, Тихонов и Титов посетили Кольскую ГМК

Аршавин, Аленичев, Тихонов и Титов посетили Кольскую ГМК
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В Мончегорске Мурманской области стартовал очередной этап проекта «Наша смена», организованного Российским футбольным союзом при поддержке компании «Норильский никель». Сегодня в рамках фестиваля бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов и Елена Терехова посетили Кольскую горно-металлургическую компанию (ГМК). Амбассадоры РФС побывали в производственных цехах и ответили на вопросы рабочих. В пятницу — субботу звёзды футбола проведут мастер-классы для местных детей и несколько товарищеских матчей.

Помимо бывших игроков, в Мончегорск приехали методисты национальных сборных команд России. Они проведут для детей серию тестов, что позволит оценить уровень подготовленности ребят, выделить их сильные и слабые стороны и даже сопоставить с результатами тестов игроков сборных команд. Также в селекционном сборе примут участие селекционеры ведущей футбольной академии.

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