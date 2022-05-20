«Алан бы ещё пригодился ЦСКА». Александр Мостовой — об уходе Дзагоева

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход полузащитника Алана Дзагоева из московского ЦСКА.

«Такой момент наступает у любого футболиста, когда приходится прощаться. Мы все через это прошли. Просто у всех это по-разному происходит. Не знаю, с чем связано у Алана, но он мог бы спокойно ещё остаться в ЦСКА. Он бы ещё пригодился ЦСКА.



Другое дело, мы видим, что сейчас происходит. Нужно осознать, что человек выбирает такой дальнейший путь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 20 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился тремя голевыми передачами. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.

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