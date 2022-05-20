Тихонов — о бойкоте: в отличие от остальных фанаты «Спартака» сказали и держат своё слово
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о бойкоте болельщиков московского клуба, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена».
«Бойкот фанатов — это очень тяжёлый вопрос. Сначала все фанатские группировки договорились не ходить, но почему-то не ходят только фанаты «Спартака». Они сказали и своё слово держат. Очень принципиальные. Как к этому отношусь? Фанаты сами принимают решения: ходить или нет. Конечно, команде не хватает поддержки. Ребята решили так, но без болельщиков, без фанатов, которые поддерживают команду, плохо. Мы все играли с болельщиками, знаем, что это такое», — передаёт слова Андрея Тихонова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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