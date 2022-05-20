«Спартак»: увеличение количества участников РПЛ — наихудший из возможных вариантов реформ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал новости о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.



«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остаётся неизменным — мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлёбывать последствия этого деструктивного решения всё равно придётся всем.



Напомним, ещё недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников — наихудший из возможных вариантов реформ. Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ», — передаёт слова Мележикова пресс-служба «Спартака».