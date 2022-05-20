Колыванов: «Динамо» и «Сочи» заслужили второе и третье место, но ценится только золото

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Сочи».



«Динамо» — «Сочи» — это, конечно, не матч жизни и смерти, как «Уфа» — «Рубин», но тоже матч с громкой вывеской. Я считаю, что обе команды очень достойно провели этот сезон, что динамовцы со своей молодёжкой, что сочинцы со своими опытными игроками. Эти соперники достойны друг друга. Это две команды, который играют в комбинационный футбол, атакующий, с футболистами, которые сильны индивидуально, любят идти в обводку.



Что второе, что третье место не играют какой-то роли сейчас. Это дело престижа, кто-то будет повыше, кто-то пониже. Ценится только золото. Обе команды заслужили второе и третье место», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.