Силкин — о «Динамо» — «Сочи»: всё зависит от того, кто первый ошибётся. Многое на кону

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Кто победит — тот и будет фаворитом. Трудно предсказать. Очень много стоит на кону. Очень много нюансов, которые могут повлиять на ход игры: какую тактику команды будут применять, удача.



«Сочи» сейчас играет постабильнее. Однако «Динамо» устраивает ничья, чтобы остаться на втором месте. Но уже сколько раз обжигались наши команды, играя на ничью. Всё зависит от того, кто первый ошибётся, потому что очень много на карту поставлено», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.