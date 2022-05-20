Игорь Акинфеев прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал продление соглашения с командой. Предыдущий контракт между сторонами истекал в конце сезона.

«Болельщики могут быть рады? Думаю, нельзя так говорить. Я должен быть рад, что ЦСКА посчитал нужным продлить со мной контракт. Все прекрасно знают, что я всегда отдавался и буду отдаваться клубу и делу по полной программе, потому что футбол — это моя любимая работа, а ЦСКА — родной, любимый, самый лучший клуб в мире.



Счастлив, что мы продлеваем соглашение. Громких слов говорить не буду, как многие говорят, что буду служить верой и правдой. Я и так служу верой и правдой практически 30 лет, начиная с 4 лет. Я очень счастлив», — рассказал Акинфеев в видео, опубликованном в YouTube-канале ЦСКА.

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