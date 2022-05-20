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Наумов: в матче «Локо» и «Крыльев» жду пять голов. Самарцы бросают вызов всем в РПЛ

Наумов: в матче «Локо» и «Крыльев» жду пять голов. Самарцы бросают вызов всем в РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов».

«Последние матчи сезона всегда проходят в интересной борьбе, потому что футболисты понимают, что впереди отпуск и в последней игре можно порадовать своих болельщиков. Будет ли «Локомотив» пятым или шестым — это непринципиально.

Мотивация заключается в том, что «Крылья Советов» бросают вызов почти всем командам РПЛ. Я жду от Самары и «Локомотива» интересную игру на взаимных курсах, с множеством голов. Ожидаю где-то четыре-пять забитых голов. Победа над «Локомотивом» для «Крыльев» будет престижем! Молодые ребята захотят засветиться, показать себя под конец сезона», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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