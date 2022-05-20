В ЦСКА прокомментировали выкуп Хорхе Карраскаля

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о выкупе полузащитника Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейт».
«Мы рады, что Хорхе остаётся в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный, техничный футболист. Хорхе с ходу вписался в состав команды. И мы уверены, что у Карраскаля есть все качества для дальнейшего прогресса в составе ЦСКА», — цитирует Бабаева пресс-служба клуба.
23-летний Карраскаль был арендован российским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно. По сведениям Transfermarkt, у ЦСКА было несколько способов выкупа контракта колумбийского футболиста. Сообщалось, что опция выкупа 80% прав на игрока будет зависеть от выполнения определённых условий. Выкуп 50% прав составит € 3 млн, а остальные 30% прав будут стоить также € 3 млн.
- 20 мая 2022
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