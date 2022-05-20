В «Химках» на 100% уверены, что останутся в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о настрое команды на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«У нас боевой настрой, тем более на «Спартак». Зная принципиальность Сергея Николаевича Юрана — он за каждый матч до конца. Настроены на три очка, а также покинуть зону стыков, чтобы спокойно думать о следующем сезоне. Мы 100% останемся», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химки» не будут продлевать контракты с Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым и футболисты покинут подмосковную команду по окончании нынешнего сезона.
Напомним, московский «Спартак», набрав 38 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» с 29 очками располагаются на 13-м месте.
- 20 мая 2022
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